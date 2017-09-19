Önce “insan” olalım!..

Mustafa Küpçü

Tüm canlıların en “akıllısı” ve “üreten varlık” diye tanımlanan insan, aslında canlıların en vahşisi!

Habil’le Kabil’den bu yana kendi hemcinsini yok etme dürtüsü olan bir canlı varlık, nasıl “gerçek anlamıyla İNSAN” olabilir?

Bütün tek tanrılı dinlerde insanın insanı öldürmesi yasaklanmıyor mu?

Yaradan’ın yarattığının canını ancak Yaradan almaz mı?

İnsanı ırkına, cinsine ve inancına göre ayırıp, “düşman” olarak görmek nasıl bir kültürün sonucudur?

Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş ülkeleri dikkatle inceleyin; bu ülkelerde farklı etnik, dinsel ve kültürel yapıdaki insanlar barış içinde, “insanca” yaşayabiliyorlar.

Örneğin, Hollanda’da suç ve suçlu hızla azaldığı için cezaevleri ard arda kapatılıyor! Bizde ise cezaevleri yetmiyor, sürekli yenileri kuruluyor! Neden?

Çünkü, bizim ülkemizde insanlar küçük yaştan itibaren “önyargılar, kin ve öfke” ile yetiştiriliyor!

Farklı etnik kökenler, farklı din ve mezhepteki insanlar arasında “kin ve öfke tohumları” ekiliyor!

Oysa, farklı etnik ve inançlardaki insanlar artık “aile, akraba” olmuşlar. Normal bir insan, bu farklılıklara saygı ile bakıyor.

1995 yılında, henüz iç savaş sürerken bir grupla Bosna’ya gittim. Tuzla kentinde bir gençlik lokaline götürdüler. Bombalanmış ve 60 kadar genç ölmüş. Sonra bu gençlerin tümünü kent parkına defnetmişler. Yan yana iki mezarda nişanlı iki genç yatıyordu. Birinin mezar taşında Haç, ötekinde Hilal vardı. Öğrendik ki, biri Bosna’lı Müslüman, diğeri Sırp ve Hıristiyan.

Zenitsa kentinde, belediye meclis salonundayız. Başkan Boşnak ve Müslüman. Yardımcılarından biri Sırp, diğeri Hırvat. Ataol Behramoğlu; “Siz savaşmıyor musunuz?” diye sordu. Bosna-Sancak Derneği üyesi tercüman aracılığı ile Sırp kökenli başkan yardımcısından yanıt geldi; “Biz sınıf kardeşiyiz. Biz birbirimize düşman olamayız. Savaşan Sırplar emperyalistlerin hizmetkarı faşistlerdir!”

Eğer bir ülkede gerçekten “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” varsa, İnsan insana, halklar birbirine düşman olamaz.

Emperyalist emeller için silahlandırılan “ayrılıkçı terör örgütü PKK” ile bu ülkede yüzlerce yıldır birlikte yaşayan Türk ve Kürt kökenli insanlarımız bir kefeye konamaz! Halklar birbirinin düşmanı değildir.

Bu ülkede, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan insanlarımız Osmanlı’dan bu yana yokluk, yoksulluk ve haksızlıklara maruz kalmışlardır. Birçok köy ve bu köylerde yaşayan insanlara sahip olmakla öğünen Aşiret düzeninin efendileri büyük bir zenginlik ve keyif içinde yaşarlar! Hemen her dönemde, özellikle iktidar partileri içinde milletvekili, bakan olurlar! Ama Doğu ve Güneydoğu’da “töre cinayetleri ve etnik mücadele” sürer! Çünkü, bu efendilerin beslenme kaynağı budur! Güçlü bir “ÜNİTER DEVLET” düzeninde uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı ile beslenen zenginler olamaz!

Bu ülkede “vatandaş” kimliği ile yaşayan her vatandaşın “siyasal mücadele hakkı” vardır. Etnik kimliği, inancı ne olursa olsun, her vatandaşın “hukuk devleti” güvencesi içinde “eşit vatandaş ve eşit demokratik haklarla” yaşama hakkı vardır!

Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yönelik “insanlık dışı” saldırının kökeninde, farklılıklara düşmanlıkla yetiştirilen ilkel bir neslin oluşması vardır! Birileri, masum yavrularımızı “düşmanlık” üzerine yetiştirip, “saldırgan birer canavar” haline getiriyorlar! İŞİD ve benzeri örgütler, bu ahlaksız eğitim anlayışının sonucu oluşuyor!

Müslüman Müslüman’ı “Allahu Ekber” nidalarıyla katlediyor!

Yeter artık! Bu vahşi anlayış, bu Ortaçağ kafası artık bitmeli!

Cumhuriyet, Atatürk, Laik devlet, din-mezhep ve etnik köken düşmanlıkları sona ermelidir.

Bu ülkede hep birlikte barış içinde yaşamayı bilmeliyiz.

Yoksa, emperyalizmin kurbanları olacağız!..