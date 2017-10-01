Önce Işık, sonra Başbakan!

Mehmet Özmen

AK Parti’de yeni teşkilat başkanının atamaları ile ilgili olarak sonucu en çok merak edilen ilçe elbette İzmit’ti…

Zira burası şehrin merkezi, kalbi ve Gebze ile birlikte stratejik öneme sahip özel bir bölgesi. Üstelik şayet CHP bu kentte bir belediye kazanacaksa, en fazla iddiasını ortaya koyabileceği bölge İzmit olacaktır. Haliyle genel merkez kararını bu yönü ile alacaktır anlayışı bende hep olmuştur…

Bana göre görev süresini oldukça başarılı şekilde geçiren Ali Korkmaz’ın durumu çok önceleri belli olmuştu. Ali Bey belli ki biraz da kendi isteği ile yeniden görev almak istemedi. İlçe başkanının değişmesi kararlaştırıldı ve parti genel merkezi görevi belediye meclis üyeliği de yapmış olan Hasan Ayaz’a verdi…

Bir yığın aday arasından Ayaz’ın ismi üzerinde uzlaşılmıştı.

Neticede kongre bizzat Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşti. Coşku oldukça fazlaydı. Fakat bu kongreyi dahi ciddi kılan ise yapılan protokol konuşmalarıydı. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’ın kullandığı şu ifade oldukça dikkatimi çekti:

“Ali Korkmaz pırıl pırıl bir arkadaşımız. İşini layıkı ile yaptı. Bugün görevi devrediyor. Fakat kendisi siyaseti bırakmıyor. İnşallah en güzel noktada partimiz değerlendirmesini yapacaktır…”

Burası çok ilgi çekici değil mi?

Ali Bey hakkında Fikri Bey’in ifadeleri bunlar.

Şimdi bu tür sözler böyle toplantılarda ancak iki sebeple söylenebilir. Bunlardan birincisi; ‘yarım elma, gönül alma’ kabilinden “Sıkıntı yapma, sen bizim için önemlisin” demek ve kırılmasını önlemek, ikincisi ise, muhatabınız ile ilgili olarak ileriye dönük gelmesini istediğiniz noktaların olduğunu ortaya koymak…

Fakat dahası Fikri Bey’in bu açıklamasının üzerine bir de Başbakan Binali Yıldırım’ın sahnede eski ve yeni başkanın ellerini kaldırıp partilileri selamlaması bu konunun üzerine tuz biber ekti resmen.

Yani bir tarafta Ali Korkmaz hakkında yapılan övgü dolu ifadeler, diğer taraftan Başbakan’ın elini kaldırıp partililer önünde adeta “Helal olsun” demesi…

Bu iki unsuru üst üste koyduğunuzda Ali Korkmaz’ı güzel günlerin beklediği fikrine kapılabiliyoruz. Bu güzelliklerin İzmit ile sınırlı kalıp kalmayacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Başbakan’ın metro müjdesi

Uzun yıllardan bu yana Kocaeli’de tartışılır durur metro konusu. Kabul edilmeli ki, bu şehir için çok acil bir ihtiyaç haline geldi. Hem toplu taşımada hem de trafiğin biraz daha düzene girmesinde raylı sistemin önemi gerçekten çok büyük.

Özellikle metro gibi yer altından yapılacak bir raylı sistem işimizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Başbakan’ın İzmit kongresindeki sözlerini bu yüzden çok önemsiyorum. Dahası sadece Büyükşehir’in yetkililerinden değil, bizzat devlet zirvesinden bu işin yapılacağının söylenmesine ayrıca seviniyorum. Çünkü biliyoruz ki bizim yerel yönetim anlayışımız, bir şeyi yapacağız dedikten sonra unutma hastalığına çok çabuk kapılabiliyor.

Haliyle Başbakan’ın bu konuyu gündeme getirip, “Gebze hattını Büyükşehir yapacak, daha sonraki ise Ulaştırma Bakanlığı’nın işi olacak” şeklindeki sözü çok büyük öneme haizdir. Yeterliliği tartışılsa da tramvay projesinin önemi her geçen gün biraz daha fazla anlaşılıyor. Haliyle metro ile birlikte ağır raylı sisteme şayet geçebilirsek Kocaeli için belki tarihin en büyük adıma atılmış olacak.