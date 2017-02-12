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Önce kedileri hayata döndürdü sonra..

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Önce kedileri hayata döndürdü sonra..
Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne trafik kazası nedeniyle getirilip yaşama döndürülen biri engelli iki kedi, 25 yaşındaki Hatice Solak tarafından sahiplenildi.

İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde oturan Hatice Solak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden tedavisi tamamlanan hasta kedisini alırken, merkezde trafik kazası sonrası tedavi gören kedileri gördü. Hatice Solak merkezde yeniden yaşama döndürülen 2 kediyi sahiplendi. Kazadan sonra sağ arka ayağı kesilen, kazada kuyruğunu kaybetmiş kedi ile kazadan sonra yeniden hayat bulan iki kediye Hatice Solak ile annesi Aysel Solak bakıyor. Hatice Solak ishal olan kedisinin tedavisinin merkezde yapıldığını belirterek, şöyle dedi. "Merkezde engelli kedilerin bulunduğu söylendi. Onları da almak istedim. Diğer kedilerden hiçbir farkı yok kedilerimin. Hatta daha özel benim için. Bizler hayat telaşesinden unutmuşuz dışarıda yaşayan hayvanları. Çevrelerine bakarken biraz daha farkında olurlarsa herkes, benim gibi olabilir." Bahçesinde kediler için yuva yapan Hatice Solak, "Akşamları çok soğuk olduğu zaman altlarına sıcak su torbası hazırlıyorum, şık yuvalar yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Rahat ettirmeye çalışıyorum. Bahçenin bir köşesini branda ile kapatıp burada kışın daha rahat gezmelerini sağlayacağım" diye konuştu. Anne Aysel Solak da hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, "Onlar hastalandığı zaman üzülüyorum. 2 çocuğum var. Kediler de çocuğum gibi. Başka engelli kedi olursa onları da evimizde sahipleniriz elimizden geldiğince" dedi.

 

İLK KEZ BÖYLE BİR DUYARLILIKLA KARŞILAŞTIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Şüler, "Kedilerimizden biri trafik kazası geçirmiş ve kazada ayağını kaybetmiş, aynı zamanda kuyruğunu da kaybetmiş. Tabii bazı kırık vakaları da vardı, gerekli bakımlarını yaptık. Yaptıktan sonra ayağı kopuk olduğundan temizlememiz gerekiyordu. Ekleminden ayırarak hayatta tuttuk. İyileşme sürecini devam ettirdi" dedi. Şüler engelli kedilerin en büyük probleminden bir tanesinin sokak mücadelesi verememesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Çünkü kendi gıda ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gibi savunmasız da kalıyorlar. Bu yüzden mutlaka dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları var. Böyle duyarlı vatandaşları bulmak her zaman nasip olmuyor. Gelen aileden çok etkilendik. Çünkü ilk defa ihtiyaç sahibi olan hayvana bakmak isteyen bir aile ile karşılaştık. Bakacaklarını duyunca da çok memnun olduk açıkçası. Hayvanları iyileştirip tekrar yerlerinde ziyarete gelip sağlıklarına kavuşmuş halde görmek, mutlu olduklarını görmek bizi de çok heyecanlandırdı."

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