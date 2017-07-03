Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM Toplantısı Kartepe Uzunçiftlik'te Ziganalı Ali'nin Yeri'nin karşısında kurulan özel çadırda başladı. Ali'nin yeri olarak bilinen Zigana Restaurant’ın karşısında Adalet Yürüyüşü için mola verilen alanda PM toplantısının yapılacağı özel bir çadır kuruldu. PM Üyeleri kendileri icin hazırlanan alanda okul sıralarında toplantıya girdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde yürüyüşe ve ülke gündemine dair önemli kararlar alınması bekleniyor. Öğle yemeğini Zigana Restaurant’ta yiyecek olan CHP heyeti daha sonra istirahate çekilecek. Saat 17.00’de yeniden yürüyüşe başlayacak olan heyet, İzmit Yahyakaptan Mahallesi’ne gelecek ve buradaki pazar alanında kamp kurarak geceyi burada geçirecek. Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına toplantı ile ilgili Bülent Tezcan'ın açıklamalarda bulunulması bekleniyor. Selin BECER
- BIST 100.515
- Altın 140,619
- Dolar 3,5434
- Euro 4,0309
- Kocaeli : 30 °C
- İstanbul : 31 °C
- Sakarya : 30 °C
- Baran’dan tebrik ziyaretleri
- 15 Temmuz tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı
- Yazlık Kadırga Şenlikleri sona erdi
- Başkan Baran cemiyetlerde
- Gülşah ve Hasan çok mutlu
- Kübra ve Numan evlilik yolunda ilk adımı attı
- Hereke sahilleri cıvıl cıvıl
- Atıcılar nişancılık becerilerini gösterdi
- Doğan: Bir tarihi değeri daha kurtarıyoruz
- Karamürsel'de Yusuf Güney rüzgarı
- İstanbul'a 100 İzmit'e 12 kaldı...
- Önemli kararlar çıkması bekleniyor...
- Selahattin Sevimli vefat etti
- Nevzat Bayraktar vefat etti
- Muzaffer İnal vefat etti
Önemli kararlar çıkması bekleniyor...
Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM Toplantısı Ziganalı Ali'nin Yeri'nin karşısında kurulan özel çadırda başladı
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Önemli kararlar çıkması bekleniyor...Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM Toplantısı Ziganalı Ali'nin Yeri'nin karşısında kurulan özel çadırda başladı
Kılıçdaroğlu'nu bu pankartla kaşılayacaklarKemal Kılıçdaroğlu'nu bu pankartla kaşılamaya hazırlanıyorlar
Bakan Işık, Vali Aksoy’a ‘Hayırlı olsun’ dediKocaeli’nin yeni valisi olarak geçtiğimiz Perşembe günü mesai yapan Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Vali Aksoy konuklarını makamında kabul ederken önceki gün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı ağırladı
Ülkücü genel başkan Adalet Yürüyüşü'ndeÜlkü Ocakları eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taşdelen de Adalet Yürüyüşü'nde...
SİNEMALAR
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
- 09 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta, vizyonda 6 yeni film var
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
- Kültür Tepesi 2. etap açıldı
12345678
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
- Sevdiklerinize en güzel manevi hediye
- Şimdiye kadar görüp göreceğiniz en ilginç balık yakalama yöntemi :)
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim