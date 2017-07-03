Önemli kararlar çıkması bekleniyor...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM Toplantısı Ziganalı Ali'nin Yeri'nin karşısında kurulan özel çadırda başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin PM Toplantısı Kartepe Uzunçiftlik'te Ziganalı Ali'nin Yeri'nin karşısında kurulan özel çadırda başladı. Ali'nin yeri olarak bilinen Zigana Restaurant’ın karşısında Adalet Yürüyüşü için mola verilen alanda PM toplantısının yapılacağı özel bir çadır kuruldu. PM Üyeleri kendileri icin hazırlanan alanda okul sıralarında toplantıya girdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde yürüyüşe ve ülke gündemine dair önemli kararlar alınması bekleniyor. Öğle yemeğini Zigana Restaurant’ta yiyecek olan CHP heyeti daha sonra istirahate çekilecek. Saat 17.00’de yeniden yürüyüşe başlayacak olan heyet, İzmit Yahyakaptan Mahallesi’ne gelecek ve buradaki pazar alanında kamp kurarak geceyi burada geçirecek. Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına toplantı ile ilgili Bülent Tezcan'ın açıklamalarda bulunulması bekleniyor. Selin BECER