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Onlar artık profesyonel

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Onlar artık profesyonel
Kocaeli Birlikspor alt yapısında forma giyen Berat Demir, Semih Üstün, Kemal Kazan ve Melih İnan profesyonel oldu.

1 Ocak 1998, İzmit doğumlu Berat Demir, 2007 yılında Kağıtspor’da futbola başladı. 2012 yılında Kocaeli Birlikspor’a transfer oldu. 26 Mart 1999, İzmit doğumlu Semih Üstün 2008 yılında Kağıtspor’da başladığı futbol hayatını 4 sezondur Kocaeli Birlikspor’da sürdürüyor.

 

2'^Sİ YA DA 3'Ü KAMPA GİDECEK

24 Temmuz 1998, Kelkit doğumlu Kemal Kazan 2011 yılında Derince Birlikspor'da futbolla tanıştı. Derincespor’da kısa süre oynayan Kazan yeniden Derince Birlikspor’a döndü. Ardından 2015’te Derince Belediye Demirspor’a transfer oldu. Aynı sezon Kocaeli Birliksporlu oldu. 15 Şubat 1999, İzmit doğumlu Melih İnan ise 2010 yılında Uzunçiftlikspor’a futbola başladı. 2 sezon sonra Birlikspor'a transfer oldu. 5. Sezonu sonunda kulübünde profesyonelliğe adım attı. 

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