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Onlara engel yok!

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Onlara engel yok!
Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece yapan İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularıyla Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti

SİZLERİN BAŞARISI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ziyaretten ötürü Başkan Bat ve İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularına teşekkürlerini iletti ve bu ziyaretin kendisini mutlu ettiğini, ayrıca ayrı bir anlamı olduğunu ifade etti. Başkan Ellibeş, “Bizler, engellilerimize destek olmak için her zaman hazırız. Sizler de sene içerisinde oldukça güzel etkinlikler yaptınız. Geziler oldu, şenlikler düzenlediniz, konserler verdiniz. En önemlisi de Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ni aktif bir şekilde kullanmaktasınız. Orası, sizlerin verdiği vergilerle yapıldı. Siz oraya çok iyi bir şekilde sahip çıkmaktasınız. Sizlere, yaptığınız tüm işlerde başarılar diliyorum” dedi.

 

HEDİYELER VERDİ

İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcuları adına Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Başkan Ellibeş’in kendilerini makamında ağırlamasından dolayı teşekkürlerini iletirken, kendilerine her daim vermiş olduğu destek ötürü de ayrıca memnun olduklarını, bu başarıların devam edeceğini dile getirdi. Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası’nda İşitme Engelli 4 bayan ve 4 erkek sporcu 4’üncülük elde ederek Gölcük’ün gururu oldu.Bu kapsamda derece yapan sporcular; İsmail Şahin, Durmuş Polat, Ali Bilgin, Doğan Erdal, Şebnem Bayram, Gurbet Taş, N. Melis Aydınlı, Hasibe Koçak. Ziyaret Başkan Ellibeş’in sporculara hediye takdim etmesiyle ziyaret sona erdi.

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