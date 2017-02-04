Mesut Akbulut

Neye odaklanırsak, neye dikkatimizi verirsek onu yaratıyor, onu çoğaltıyoruz.

Sakınmaya çalıştığımız şey yerine elde etmeye çalıştığımız pozitife odaklanmak çok önemli.

Size gerçek bir hikâye anlatacağız.

Bir kadının gözlerinde çaresi olmayan bir hastalık oluşuyor ve kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Doktorlar hiç bir şey yapamayacaklarını soyluyorlar.

Çok kararlı olarak ve duyduklarından hiç hoşlanmayarak kadın, bu kadar çaresiz kalmasa asla yönelmeyeceği alternatif terapilere yöneliyor.

Bunu yapmayı gülünç buluyor ama içinde bulunduğu çaresiz durumdan dolayı denemeye karar veriyor.

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Sonunda kadın alternatif yöntemler uygulayan bir terapiste gidiyor.

Terapist ondan hayatini ve kendisini anlatmasını istiyor.

Anlatmaya başladıktan sonra birden terapist kadını susturuyor ve " son 10 dakika içinde tam 15 kez "nefret ediyorum" cümlesini kullandığınızın farkında mısınız? " diyor.

Kadın şoka uğruyor. Pek çok şeyi açıklarken "nefret ediyorum" kelimesini kullandığını fark ediyor...

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"Dünyanın gitmekte olduğu halden nefret ediyorum"

"Okullarda çocuklara davranma şekillerinden nefret ediyorum"

"Onu görmekten nefret ediyorum"

"Bunu yapmaktan nefret ediyorum"

Bu onun için gerçekten göz açtırıcı bir deneyim oluyor.

Bunun üzerinde kullandığı kelimeleri değiştiriyor ve yıllar sonra hala mükemmel görebiliyor.

Burada Evrensel Kanunlardan "odaklanma kanunu" devreye giriyor.

ODAKLANMA KANUNU

Neye odaklanırsak, neye dikkatimizi verirsek onu yaratıyor, onu çoğaltıyoruz.

Sakınmaya çalıştığımız şey yerine elde etmeye çalıştığımız pozitife odaklanmak çok önemli. Örneğin asla yaşlanmamaya odaklanmayın, bunu yaparsanız kısa surede yaşlanacağınız kesin. Bunu yerine sağlıklı, enerjik ve genç olmaya odaklanın, dikkatinizi bunlara verin.

Kullandığımız kelimelere dikkat etme konusunda çok ilginç bir takım bilgiler var, öyle ki "-sız" takısı ile biten kelimeleri bile literatürünüzden çıkarın.

SINIRSIZ BOLLUK İSTİYORUM

Örneğin "sınırSIZ bolluk istiyorum" derken, aslında bilinçaltınızın anladığı sınırlı bolluk. Bir başka örnek de "kolay, çabasız ve eğlenceli bir ilişki istiyorum" derken aslında kolay, çaba gerektiren ve eğlenceli bir ilişki çekiyorsunuz çünkü "çaba" kelimesinden sonraki "sız" eki onu olumsuz hale getiriyor ve bilinçaltınız bu kelimeyi caba olarak isleme sokuyor. Bunun yerine "kolay ve eğlenceli bir ilişki istiyorum" demeniz ve bunu düşünmeniz, böylesi bir ilişkinin size gelmesini çok daha kolaylaştırıyor.

KELİMELERE DİKKAT EDİN

Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat etmeye çalışın. Yakınlarınıza söylediklerinize dikkat etmelerini rica edebilirsiniz. En çok neler söylüyorsunuz, ne tür kelimeler, deyimler, sıfatlar kullanıyorsunuz...

"Binlerce kilometrelik bir yola çıkmak için önce bir adım atmak gerekir" deyişinden yola çıkarak,

1- YAZIN

Küçük, sevimli bir defter alın ve her sabah şükrettiğiniz 5 şeyi bu küçük deftere yazın... Her şeyi yazabilirsiniz... Örnek: "görebildiğim için, akşama yiyeceğim olduğu için, kuşların seslerini duyabildiğim için"...siz bu çalışmayı yaptıkça neler neler bulacaksınız şükredecek... Ve şükretme enerjisi Evrene en doğrudan "bunlardan daha fazla istiyorum" demektir ve Evren sizi çok rahat duyabilecektir.

2- GÜZEL ŞEYLER SÖYLEYİN

Her gün yakın çevrenizden veya hiç tanımadığınız insanlardan (dükkânlarda servis verenler, dolmuş şoförü, simitçi) 2 kişiye onları iyi hissettirecek bir şeyler söyleyin... Bu kişiler ne kadar tanımadığınız kişiler olurlarsa o kadar iyi... ve verdikleri tepkiyi izleyin...

3- TEŞEKKÜR EDİN

Beğendiğiniz şeyleri insanlara ifade edin, teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirin... Gıda ürünleri satılan bir dükkâna girdiniz ve mesela çok temiz buldunuz, "ne kadar temiz bir dükkân, çok hoşuma gitti" deyin...

4- SÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN!

Söylediklerinize dikkat etmeye başlayın. Ağzınızdan çıkanlara önem verin. Sözlerinizi, cümlelerinizi fark edin. Bunun için etrafınızdan da yardım isteyebilirsiniz. Onlar sizi dışarıdan bir göz olarak çok iyi gözleyebilirler. İnsanoğlu kadar kendisine kör bir başka varlık yoktur bu dünyada. (Alıntı- kigem.com, www.pudra.com)

Her gün yaklaşık 250 ağaç dikiliyor

Başiskele Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında orta kaldırım, park ve bahçe gibi pek çok yeşil alanda ağaç dikim çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin çevre koşullarına uyum sağlayacak ağaç türlerinin yaygınlaştıran ekipler her gün yaklaşık 250 çukur açarak ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri yeni açılan imar yolları çevresine ve ihtiyaç duyulan yeşil alanlara ağaç dikiyor. Çevreye değer veren, ilçelerine ağaç diken bütün belediye başkanlarını kutluyorum.

Viyadük altındaki çöplüklere bakın

Özellikle Kulfallı ile Şirintepe’deki viyadük altları bazı kişilerce sık sık inşaat atıkları, eski lastikler atılarak kirletiliyor. Yetkililer, İzmit Belediyes yetkilileri, Şirintepe ve Kulfallı yolundaki viyadük altından 5 kamyon dolusu atık toplandığını belittiler. Uyarılar maalesef dikkate alınmıyor. Belediye ekipleri çevreyi kirletenlerin belirlenmesi için polisle ortak çalışma içinde. Kirliliğe neden olanlara tespit edildiğinde 6 bin lira ceza kesiliyor.

Şehit Er Mücahit Okur için güzel salon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne spor salonu inşasını sürdürüyor. Çevre temel betonu dökülen yapının tribün çalışmaları sürüyor. Salonun zemin katında 28 x15 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 x18 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak. Spor salonunun bitimiyle, okulda daha çok etkinlik yapılacak.

Gölcük’te açıkta simit satışına izin verilmiyor

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri pazar yerlerinde denetimleri sırasında bazı kişilerin açıkta simit sattığını tespit ettiği anda, gerekli müdahaleyi yapıyor. Açıkta simit satanlar hakkında yasal işlem yapılıp simitlere de el konuluyor. El konulan simitlerin gramajının da düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekipler mahalle aralarında megafonlu araçlarla satış yapmanın da yasak olduğunu, kurallara uymayanların da cezalandırıldığını söylediler. Aslında açıkta satılan hiçbir şeyi almamak, yememek lazım…

Cami için duvar ve okullara bakım

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçedeki kurumlar ve STK’ların taleplerine cevap veriyor. Belediye ekipleri ilk olarak Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Bağdat Camii’nin bahçe duvarını ördü, kullanılır hale getirdi. Belediye ekipleri okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kurumlardan gelen taleplere cevap verdi. Uluğbey İlköğretim Okulu’ndaki küçük eksiklikler belediye ekiplerince giderdi. Ankraj betonlanıp basketbol potası da kullanılır hale getirildi.