Onur artık uzaklaşmak istemiyor

İlimizin başarılı futbolcularından Onur Türk birçok teklif aldı ve uzak kentlerden gelen bu teklifleri bekletiyor.

Türk’ün il içi ya da komşu illerde futbol oynamak istediği öğrenildi. Kocaelispor’da kendini gösteren Onur, Buca, Karşıyaka, Bolu, Kahramanmaraş, Yozgat, Ordu, Uşak, Dersim (Tunceli) takımlarında forma giydi ve ilimizde de Kocaeli Birlik ile Derincespor’un başarısı için ter döktü.