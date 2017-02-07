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Onur Kandöken: Sorumluluğumuzun farkındayız

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Onur Kandöken: Sorumluluğumuzun farkındayız
Kocaelispor U-19 Takım Kaptan Onur Kandöken, Kocaelispor’da forma giymenin sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.

1998 doğumlu futbolcu “Buradaki eğitim diğer kulüplerden çok farklı. Her şeyden önce iyi ve ahlaklı birer insan olmamız için çalışılıyor. Buradan giden arkadaşlarımız ile konuşuyorum, hepsi –Kocaelispor çok farklıymış- diyorlar. Kocaelispor’da oynamanın bazı sorumlulukları var. Hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Kocaelispor forması herkes nasip olmaz. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize ve hocalarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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