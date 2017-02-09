Onur Sağlık-Sen memur zammını eleştirdi

Onur Sağlık-Sen Genel Başkanı Özgür İbrahim Özçınar “Biz memurların satın alma gücü azalmış, maaşları da minimum yüzde 10 oranında erimiştir" dedi.

Onur Sağlık-Sen Genel Başkanı Özgür İbrahim Özçınar hükümet tarafından yapılan memur zammını eleştirdi. Özçınar “Öncelikle, dün itibari ile El Bab’ta Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, kederli ailelerine ve halkımıza ise sabır dileriz. Ülkemizde ve dünyada hain terör saldırılarının son bulması temenni ediyorum. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl hükümet ile malum yetkili sendika, memur maaşlarında 2016 yılı için yüzde 6+5 ve enflasyon farkı olacak şekilde ve 2017 yılı için de yüzde 3+4 ve enflasyon farkı olacak şekilde anlaşma yapılmıştır” dedi.

OCAK AYINDA ZAM ERİDİ

Memurlar 2016 yılını kayıpla bitirmiş ve 2017 yılına da kayıpla başlamıştır diyen Özçınar “2016 yılı için Memura sözde toplamda yüzde 11,3 maaş zammı yapılmış. 2016 yılı için memurlara enflasyon farkı verilmemiştir. Maalesef ki, son dönemde döviz kurunda meydana gelen artış tüm ürünlere zam olarak yansımıştır. Bu kapsamda biz memurların satın alma gücü azalmış, maaşları da minimum yüzde 10 oranında erimiştir. 2017 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 zam yapıldı. Ancak 2017 yılı için TÜİK tarafından açıklanan 1 aylık Enflasyon oranı 2,46’dır. Yani Memura 6 aylık verilen maaş zammı Ocak ayında erimiştir. Sonuç olarak memurların ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi güçlükler yaşadığı görülmektedir” açıklamasında bulundu.

MÜCADELE İÇİN ONUR SAĞLIK SEN’E

Başta gıda ürünleri olmak üzere, akar-yakıt, toplu taşıma ücretleri, çocukların eğitim giderleri gibi birçok alana gelen zamlar karşısında memurun maaşının hiç artmaması memurlara yapılan haksızlığın somut göstergesidir diyen Özçınar “Onur Sağlık-Sen olarak, yetkililerden memurun mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kısa süre içerisinde çalışma başlatılmasını, özellikle Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Uygulamasındaki haksızlıkların giderilmesi konusunda somut adım atılmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

2017 KAYIPLA BAŞLADI

Sözlerinin sonunda Özçınar “2016-2017 yılları için yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerindeki uzlaşılan zam oranlarının memurları getirdiği nokta ortadadır. 2016 yılını kayıpla bitiren memur 2017 yılına da kayıpla başlamıştır. Bu noktada yetkili sendikalara öncelikli görevlerinin memurun haklarını korumak olduğunu hatırlatma gereği ortaya çıkmıştır. Üyesi olduğu sendika tarafından hakkının yeterince savunulmadığını, çalışma koşullarının daha iyi olması gerektiğini düşünen bütün sağlık çalışanlarını daha güçlü hak temelli bir mücadele için Onur Sağlık-Sen’e bekliyoruz” dedi. Serkan BORLAK