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Operasyon anları anbean kamerada!

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Operasyon anları anbean kamerada!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 48 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik Körfez, İzmit, Derince ve Dilovası ilçelerinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 ay boyunca aralıklarla devam eden operasyon kapsamında toplam 48 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcısı olduğu tespit edilen 4 şahsı takibe alan ekipler, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin ilimize götürüleceğinin belirlenmesi üzerine şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, yangın tüpleri içine zulalanmış vaziyette 13 kilo 960 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

 

Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi

Yine doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alan ekipler, şüpheli 4 kişiyi takibe aldı. Körfez ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerinin yapılan üst aramasında 1 kilo 740 gram metanfetamin ve 520 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonlar doğrultusunda ilimizde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonlara Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 polis destek verdi.

7 kişi tutuklandı, 12 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında 13 sokak satıcısından uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplam 149 adet uyuşturucu hap, 72.55 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 27 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.  Gözaltına alınan 13 sakak satıcısının yapılan üst aramasında ise 63.20 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap ve 11.32 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 48 kişiden 29’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken daha önce adliyeye sevk edilen 7 kişi ise tutuklandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi ise Körfez Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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