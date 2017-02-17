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Ordulu derneklerden eğlence

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Ordulu derneklerden eğlence
Ordulu Derneği üyelerinden Erdoğan Şahin ve Zülfiye Şahin O Ses Türkiye’de Hadise’nin takımına girmeye hak kazanmıştı.

Programın sevilen yarışmacılarından Erdoğan Şahin ve Zülfiye Şahin çeyrek finale girmeye hak kazandı. İstanbul’da yaşayan Erdoğan çiftinin Kocaeli’den de pek çok destekçisi var.

YÖRESEL SANATÇILAR DA KONUK OLACAK

İlimizde yaşayan Ordulular, salı akşamları saat 19.00’da Salon Yeşilova’da dernek üyelerine yönelik program düzenleyecek. Programa O Ses Türkiye yarışmacılarından Erdoğan Şahin ve Zülfiye Şahin’in yanı sıra dernek üyelerinden Türk halk müziği sanatçılarından Zaralı Aslı, Karadeniz sanatçıları Sultan Bekçi, Sedat Duran, Halil Özçelik, Melek Kamer, Hamza Dilek de yer alacak. Renkli programa Marmara Ordulular Derneği de katılacak. Ayrıca Marmara Ordular Derneği’nin 21 Mayıs’ta düzenleyeceği pikniğe de aynı sanatçıların katılımı bekleniyor. Her salı gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili rezervasyon ve detaylı bilgi için
0532 588 37 53 nolu telefonu arayabilirsiniz.

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