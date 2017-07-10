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Ordululardan türkü şöleni

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Ordululardan türkü şöleni
Darıca Belediyesi’nin düzenlediği 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı kapsamında Ordulular Derneği unutulmaz bir Ordulular Gecesi gerçekleştirdi

Darıca Belediyesi ve Ordulular Derneği tarafından 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda unutulmaz bir akşam yaşandı. Türkü ziyafeti verilen program öncesi izleyicilere Darıca Belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. Binlerce Türk bayrağıyla görsel şölene sahne olan Ordulular Gecesi, Mega Show isimli komedi gösterisiyle başladı. Mega Show’un gösterisiyle izleyiciler gönüllerince eğlenirken, hazırlanan havai fişek gösterisi Darıca Sahilinde renkli görüntüler oluşturdu.

 

“GURURUNU YAŞIYORUZ”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ordulular Dernek Başkanı Erkan Güngör, “Darıca sahilinde gerçekleşen bu güzel organizasyonda Ordu’yu temsil etmenin ve güzel ilimizin kültürünü burada yaşatmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu önemli platformda yöresel güzelliklerimizi tanıtma fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

 

“KARDEŞLİK DUYGULARI PEKİŞİYOR”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise “Bir sevdadır Ordu. Bu akşam güzel ilimiz Ordu’nun gecesindeyiz. Her karışında ayrı bir güzelliğin bulunduğu yörelerimizin kültürünü ve değerlerini tanıdığımız bir gönül birlikteliği olan programımız Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda sizlerle birlikte kültürler arası köprüler kuruyor, yeni dostluklar kazanıyor ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz” dedi.

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