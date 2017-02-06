Orhan Ticaret ve Galeri Uçkanlar örnek işyeri oldu

İzmit Belediyesi’nin başlattığı örnek işyeri halkasına 2 işletme daha katıldı.

Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi No:168 adresinde faaliyet gösteren Hüseyin Orhan’ın sahibi olduğu Orhan Ticaret ile Ömerağa Mahallesi Akcacami Caddesi No:38 adresinde bulunan Adil Uçkan’ın sahibi olduğu Galeri Uçkanlar, örnek işyeri belgesi almaya hak kazandı.

DOĞAN TESLİM ETTİ

Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliği kapsamında kurallara tam olarak uyan, temizlik, hijyen, görsel, estetik gibi konularında kurallara uygun olarak faaliyet gösteren işyerlerine belgelerini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan verdi. Doğan, işyerlerine bizzat giderek hem belgelerini teslim etti, hem de işyeri sahip ve çalışanlarını tebrik etti.