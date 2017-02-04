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Orman Tuncay yemekte bir araya geldi

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Orman Tuncay yemekte bir araya geldi
Önceki akşam İstanbul’da Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve Dış İlişkiler sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın daveti üzerine, Metin Tuncay, Beşiktaş Vodafone Arena, Divan Restaurant’ta yemekte bir araya geldi.

Önceki akşam İstanbul’da Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve Dış İlişkiler sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın daveti üzerine, Metin Tuncay, Beşiktaş Vodafone Arena, Divan Restaurant’ta  yemekte bir araya geldi. Tuncay ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yemekte yine konuyu spora getirdi. Samim bir ortamda gerçekleştirilen yemek 1 saat sürdü. Metin Tuncay ve Fikret Orman’ı Kocaeli’ye davet etti ve Orman da en yakın zamanda İzmit’te gelerek rövanşı alacağını söyledi.

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