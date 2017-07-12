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Ormanda kenevir ekmek için ağaçları kesmişler

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Ormanda kenevir ekmek için ağaçları kesmişler
Kartepe'de jandarma ekipleri, ormanın içerisinde açılan alana ekilen 400 kök hintkeneviri ele geçirdi. Hintkeneviri ekmek için ağaçların kesildiği, yağmur sularının toplanarak sulama yapıldığı tespit edildi

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı, Kartepe Serinlik Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla orman içerisinde açılan alana ekilen 400 kök hintkenevirini ele geçirdi. Jandarma ekipleri, hintkenevirlerini imha edilmek üzere söktü. Hintkeneviri yetiştirmek için ormanlık alanda çok sayıda ağacın kesilerek alan açıldığı, açılan kuyuda yağmur sularının toplandığı, buradan kenevirlerin sulandığı tespit edildi. Jandarma, Hint kenevirlerini eken kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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