Ormanlarımız nasıl yanıyor?

Mustafa Küpçü

Yurdumuzun bir çok yerinde orman yangınları yaşanıyor.

Bu yangınlar nasıl oluyor?

Kimler yakıyor ormanlarımızı?

Kimi görüşlere göre;

Teröristler,

Piknikçiler,

orman arazilerini yok edip otel kurmak isteyenler yakıyor…

Kuşku yok ki, her üçü de doğrudur.

Ormanlar yandıkça, ormanlık alanlar taşocakları ile açıldıkça, doğanın dengesi bozuluyor. Mevsim dengeleri alt üst oluyor. Yaşadığımız aşırı sıcaklar neden oluyor?

Doğa’nın dengesi ile oynarsanız, doğa sizden intikamını alır!..

İnsanlarımız piknik için geldikleri ormanları temiz bırakıyorlar mı?

Ne yazık ki HAYIR!..

Oysa, Müslümanlığın temeli “ruhta ve bedende temizlik” değil mi?

O halde piknik alanları ve ormanlarımız neden türlü atıklarla perişan?

Şehirlerarası yollara bir bakın; araçlardan atılan pet şişe, bira şişeleri ve metal kutularla dolu!

Ormanlık alanlarda her türlü atığı görebilirsiniz!

Milas-Kıyıkışlacık- Zeytinlikuyu mevkii doğal bir cennettir adeta. Bu doğal cennette onlarca yazlık iste yer alıyor! İyi güzel de, bu sitelerin inşaat atıkları, evlerden atılan eski eşyalar nerelere atılıyor?

Çevredeki ormanlık alanlara ve yol kenarlarına!

Yazın yüksek sıcaklıklarda ormanlık alanlara atılan cam şişeler, adeta birer “büyüteç” gibi etki yaratıyor ve ormanlık alanlarda yangınlara neden oluyor!

Bu kirlilik ve yangın riskini önlemek mümkün değil mi?

Kimilerine göre mümkün değil!

Neden?

Çünkü, bu sorunu önleyecek “muhatap” bulamıyorsunuz!

İzmitlilerin ağırlıkta olduğu Rüyam Kartepe Sitesi de, Milas-Kıyıkışlacık-Zeytinlikuyu mevkiinde bulunuyor. Çevremiz zeytinlikler ve ormanla çevrili. İnşaat, eşya ve cam şişe atıklarıyla tehlike altındayız!

Sorunun çözümü için “muhatap-sorumlu” aradık!

“ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı arayın” dediler, aradık. “Sizi vatandaş temsilcisine bağlıyorum” dedi ilk ses. Sonra, karşımıza çıkan “vatandaş temsilcisine” derdimizi anlattık. Aldığımız yanıt aynen şu oldu; “Atıklar için bağlı olduğunuz belediyeye yazılı başvurun. Orman yangınına karşı da Orman Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurun!..”

Öyleyse “ALO 181 ne işe yarar?”

Neden bu ihbarı alarak Bakanlık olarak harekete geçmiyorsunuz?

“Alo sigara bırakma hattı” gibi bir trajik-komedi değil mi bu?

Herşeye karşın, Milas Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile iletişim kurduk. Belediye yetkilisi; “Zabıtayı yönlendireceğim” dedi. Bekliyoruz!.. Orman İşletme Müdürlüğü ise kısa sürede yanıt verdi, ekip gönderdi ve konuyla ilgilendi.

Ancak, insanlarımızda “temizlik kültürünü” ve “doğayı koruma bilincini” geliştiremezsek, geleceğimizden umut yok!

Ezcümle;

Ormanlarımız Allah’a emanet!

Allah da ruhu kirli insancıkların günahlarını affetmiyor!