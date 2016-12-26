Ortakcı eski talebelerini aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Gebzespor, ara transferde teknik direktör Ergun Ortakcı’nın eski öğrencilerine yöneldi

AMASYALI UMUT CAN VE ÖMER FARUK GELDİ

Tavsiye üzerine futbolcu almayan, tanıdığı, bildiği oyuncularla çalışmayı prensip edinen tecrübeli teknik adam, Yeni Amasyaspor’dan öğrencileri olan Umut Can Gökdemir (sağ açık) ve Ömer Faruk Kılıç’ı (ön libero) Gebzespor’a getirdi. İdari menajer Mert Ortakcı, 19 yaşında olan iki oyuncunun Gebzespor’a güç katacağını söyledi. Teknik Direktör Ergun Ortakcı da, takıma dâhil olan ve ilk idmanlarında hırsları ile dikkat çeken Umut Can ve Ömer Faruk’la yakından ilgilendi.

DİĞERLERİ YOLDA

Ara transferde hedefi 12’den vurmak isteyen Gebzespor’da görüşmeler devam ediyor. Antalya kampına kadar transferi noktalamak isteyen Menekşe’de bugün bazı oyuncuların takıma katılabileceği ifade edildi. Görüşülen isimler, mevcut takımlarında sıkıntı yaşamamaları için gizli tutuluyor.