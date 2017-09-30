Ortaokullular, hurdadan teknoloji üretiyorlar!

Kocaeli'de ortaokul öğrencileri, günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarından yola çıkarak, hurda parçalardan teknolojik ürün geliştiriyor.

Gebze Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji Tasarım dersinde öğretmenlerinin önderliğinde hurda malzemelerden teknolojik ürün tasarlıyor. Güneş enerjisiyle çalışan bisiklet, kuluçka makinesi, rüzgar türbini, görme engelliler için sensörlü baston gibi 25 farklı tasarımı çalışır hale getiren öğrenciler, çeşitli yarışmalara katılarak projelerine destek arıyor. Teknoloji Tasarım öğretmeni Tolga İletmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinde "yapabilirim" bilinci oluşturmaya çalıştıklarını, ilerleyen yıllarda ülke için teknolojik ürünler üreten bireylerin çoğalmasını istediklerini söyledi. Öğrencilerin günlük yaşamlarındaki sorunlardan yola çıkarak teknolojik ürünler tasarladığına işaret eden İletmiş, "Hayatlarında karşılaştıkları güçlüklere yönelik tasarımlar yapıyorlar. Bir olaydan etkilenip, o olaya yönelik tasarımlar yapıyorlar. Bazı öğrencilerimiz de evlerinde olmayan bir ürüne yönelik tasarım yapıyor." diye konuştu.

"Çocukların fikirlerini küçümsemiyoruz"

İletmiş, yapılan ürünlerin çoğunun piyasada pahalı bulunan ya da bulunamayan tasarımlardan oluştuğunu belirterek, öğrencilerin ekonomik anlamda zorluk yaşamamaları için hurda parçalar kullandıklarını kaydetti. Öğrencilerinin çalışmayan bir teknolojik ürünü çöpe atmadığını belirten İletmiş, şunları konuştu: "Öğrencilerimiz, 'Nasıl bir teknolojik tasarım yapabiliriz? sorusunu sorduktan sonra bunu derste değerlendiriyorlar. Projelerimiz, bir ortaokul öğrencisinin zor gerçekleştirebileceği projeler. Biz inanıyoruz ki bu öğrencilerimiz yaptığı projelerle önder olabilecek projeler gerçekleştirecek. Çocukların fikirlerini küçümsemiyoruz. Tasarımsal yönde başarılı olan öğrencileri seçip, ülke için ürün üretim gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz."

"Ürüne farklılıklar katarak, yeni üretimler gerçekleştiriyoruz"

Güneş enerjisiyle çalışan bisiklet tasarladıklarını anlatan İletmiş, "Normalde şarj edildiğinde bisiklet 45 kilometre gidebilliyor ama üzerindeki güneş paneli sayesinde bu mesafe 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Şanzımanından akü sistemine kadar çıkma malzemeler kullandık." dedi. Farklı konularda 25 teknolojik ürün tasarladıklarını açıklayan İletmiş, benzer üretimlerden yola çıkıp, ürüne farklılıklar kattıklarını söyledi. Bazen de yeni bir ürün tasarladıklarını vurgulayan İletmiş, "Öğrencilerimizin fikirlerini önemsediğimiz için farklı ürünler ortaya koyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

"Bilimle uğraşan yerlerde çalışmak istiyorum"

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Enes Aydın da tasarım öğretmenlerinin yardımıyla güneş enerjisiyle çalışan bir bisiklet tasarladıklarını belirterek, bununla eve gidip gelebildiğini dile getirdi. Tasarımlarında sadece güneş paneliyle şarj kontrol cihazına para ödediklerini kaydeden Aydın, "Hurda çıkma malzemeler kullandık. Ürünü 3 ayda kullanılabilir hale getirdik. Daha önce asker olmak istiyordum ama şimdi öğretmenimin verdiği destekle tasarladığımız bu üründen sonra bilimle uğraşan yerlerde çalışmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Bir haftada, 80 liraya mal ettik"

Sekizinci sınıf öğrencisi Beyza Koçan ise çevresindeki görme engelli insanların yaşadığı sıkıntılardan dolayı sensörlü baston tasarladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Onlar için kaldırımlara özel olarak döşenmiş taşlar var ama her kaldırımda yok. Onlar 'takılacağım' korkusu olmadan rahatça bizim gibi normal bir şekilde yürüsünler diye bu bastonu tasarladık. Bir haftada, 80 liraya mal ettik. Daha önce öğretmen olmak istiyordum ama bu işlerle uğraşmaya başladıktan sonra makina mühendisliği okumak istiyorum." Öğrencilerden Hatice Sultan Seçkin de bahçelerinde tavuk yetiştirdiklerini anlatarak, "Bahçemizdeki tavuk sayımız az, elde ettiğimiz yumurtayı fazla kullanmıyoruz. Yumurtaları tavuk sayısını çoğaltmak için kullanmak istedim. Çalışmamız yaklaşık 40 gün sürdü. Kuluçka makinesini 37,5 dereceye ayarladım, 22 gün içerisinde civcivler oluşmaya başlıyor."