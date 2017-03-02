Oscar'lık film bu hafta vizyona giriyor

İstanbul Kırmızısı
Ferzan Özpetek'in kendi kitabından sinemaya uyarladığı filmin başrollerinde Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün gibi oyuncular yer alıyor. Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anılarını anlattığı bir kitap yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.
Reis
Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini beyazperdeye yansıtıyor. Film Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönem hikayesi anlatma hedefinde. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin müzikleri ise Yücel Arzen'e ait. Yapımcılığı ise "Kafkasör Film Akademisi & Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş." üstleniyor.
Moonlight (Oscar 2016 yılın en iyi filmi)
İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor. Onlarca ödüle ve adaylığa layık görülen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Barry Jenkins üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson Janelle Monáe ve Naomie Harris gibi isimler bulunuyor.
Logan
Yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır. Hugh Jackman'ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz film Logan'ı James Mangold yönetiyor. Başrollerinde ise Hugh Jackman dışında Boyd Holbrook, Patrick Stewart ve Doris Morgado yer alıyor.
ARASTAPARK
LOGAN
12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00
RECEP İVEDİK 5
11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 //11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 // 19:15 - 21:45
İSTANBUL KIRMIZISI
11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45
REİS
11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
KARLAR KRALİÇESİ 3:ATEŞ VE BUZ
11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15
RESİDENT EVİL:SON BÖLÜM
11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30
ÖZDİLEK
RECEP İVEDİK 5
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 23:45 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //17:15 19:45 22:15
LOGAN
11:15 14:00 16:45 19:30 22:15
REİS
11:45 14:15 16:45 19:15 21:45
KARLAR KRALİÇESİ 3:ATEŞ VE BUZ
10:45 12:15 14:00 15:45
NCITY
RECEP İVEDİK 5
12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 // 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 //11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
KARLAR KRALİÇESİ 3
12:15 //14:00
RESİDENT EVİL SON
14:15 16:30 18:45 21:00
LOGAN
11:30 15:50 18:20 20:50
REİS
12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
SYMBOL
LEGO BATMAN MOVIE
12:30 14:45 17:00
RECEP İVEDİK 5
19:15 21:45 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //20:00 22:30
REİS
11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
RESIDENT EVIL 5
11:15 13:45 //16:15 18:45 21:15
LOGAN
12:00 15:00 //18:00 21:00
SPLIT
11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
KARANLIĞIN ELLİ TONU
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 //11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
JOHN WICK
11:45 14:15 //16:45 19:15 21:45
KARLAR KRALİÇESİ 3
12:00 14:00 16:00 18:00
İSTANBUL KIRMIZISI
11:45 14:15 16:45 19:15 21:45
MOONLIGHT
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
KİPA
RECEP İVEDİK 5
11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //14:30 17:00 19:30 22:00 //19:00 21:30
REİS
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
MOANA
12:00
İSTANBUL KIRMIZISI
11:15 13:45 16:15 19:45 21:15
KARLAR KRALİÇESİ
11:00 13:00 15:00 17:00