Oscar'lık film bu hafta vizyona giriyor

İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor.

İstanbul Kırmızısı

Ferzan Özpetek'in kendi kitabından sinemaya uyarladığı filmin başrollerinde Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün gibi oyuncular yer alıyor. Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anılarını anlattığı bir kitap yazmıştır. Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.

Reis

Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini beyazperdeye yansıtıyor. Film Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönem hikayesi anlatma hedefinde. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin müzikleri ise Yücel Arzen'e ait. Yapımcılığı ise "Kafkasör Film Akademisi & Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş." üstleniyor.

Moonlight (Oscar 2016 yılın en iyi filmi)

İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron'un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film kahramanın annesi ile ilişkisine, okul hayatına, romantik ilişkisine, iş hayatına ve uyuşturucu satıcılığı yapan Juan ile olan ilişkisine değiniyor. Onlarca ödüle ve adaylığa layık görülen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Barry Jenkins üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson Janelle Monáe ve Naomie Harris gibi isimler bulunuyor.

Logan

Yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır. Hugh Jackman'ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz film Logan'ı James Mangold yönetiyor. Başrollerinde ise Hugh Jackman dışında Boyd Holbrook, Patrick Stewart ve Doris Morgado yer alıyor.

ARASTAPARK

LOGAN

12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00

RECEP İVEDİK 5

11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30 //11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 // 19:15 - 21:45

İSTANBUL KIRMIZISI

11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45

REİS

11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15

KARLAR KRALİÇESİ 3:ATEŞ VE BUZ

11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15

RESİDENT EVİL:SON BÖLÜM

11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

ÖZDİLEK

RECEP İVEDİK 5

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 23:45 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //17:15 19:45 22:15

LOGAN

11:15 14:00 16:45 19:30 22:15

REİS

11:45 14:15 16:45 19:15 21:45

KARLAR KRALİÇESİ 3:ATEŞ VE BUZ

10:45 12:15 14:00 15:45

NCITY

RECEP İVEDİK 5

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 // 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 //11:45 14:00 16:15 18:30 20:45

KARLAR KRALİÇESİ 3

12:15 //14:00

RESİDENT EVİL SON

14:15 16:30 18:45 21:00

LOGAN

11:30 15:50 18:20 20:50

REİS

12:00 14:15 16:30 18:45 21:00

SYMBOL

LEGO BATMAN MOVIE

12:30 14:45 17:00

RECEP İVEDİK 5

19:15 21:45 //12:00 14:30 17:00 19:30 22:00 //11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //20:00 22:30

REİS

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

RESIDENT EVIL 5

11:15 13:45 //16:15 18:45 21:15

LOGAN

12:00 15:00 //18:00 21:00

SPLIT

11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

KARANLIĞIN ELLİ TONU

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 //11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

JOHN WICK

11:45 14:15 //16:45 19:15 21:45

KARLAR KRALİÇESİ 3

12:00 14:00 16:00 18:00

İSTANBUL KIRMIZISI

11:45 14:15 16:45 19:15 21:45

MOONLIGHT

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

KİPA

RECEP İVEDİK 5

11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 //14:30 17:00 19:30 22:00 //19:00 21:30

REİS

11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

MOANA

12:00

İSTANBUL KIRMIZISI

11:15 13:45 16:15 19:45 21:15

KARLAR KRALİÇESİ

11:00 13:00 15:00 17:00