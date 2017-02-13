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Osman Arslan dostuyla sohbette

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Osman Arslan dostuyla sohbette
Osman Arslan dostuyla sohbette

Körfez'in tanınmış esnaflarından Pevol Sigorta’nın sahibi Osman Arslan, dostu Ali Birol Demircioğlu ile neşeli bir ortamda hem sohbet etti hem de kahvenin keyfini çıkararak güzel bir gün geçirdi. İki dost ayrılırken tekrar buluşmak için de sözleşti.

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