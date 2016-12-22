Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Ergüneş’in cenazesi Erenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Osman Ergüneş vefat etti
İzmit Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi adresinde ikamet eden esnaf Osman Ergüneş (70) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
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