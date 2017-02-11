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Osman Gazi Köprüsü’nün güvenliği konuşuldu

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Osman Gazi Köprüsü’nün güvenliği konuşuldu
Osman Gazi Köprüsü Güvenlik Toplantısı Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti.

Osman Gazi Köprüsü güvenlik toplantısı Kamu Özel Sektör Ortaklığı İdare binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ile Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahim İnan, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kocaeli  İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Karadeniz, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Osman Yeşilöz, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Murat Gönenli, Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu ve Otoyol Yatırım ve İşletmeleri Genel Müdürü Hikmet Tuğlu katıldı. Osman Gazi Köprüsü’nün güvenliğine dönük alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar katılımcılar tarafından değerlendirildi. 

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