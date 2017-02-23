Osman Güneş: Seneye daha iyi olacağız

Bu sezon lige iyi bir giriş yapan ancak inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Tavşancılspor’da fark yaratan oyunculardan birisi takımın başarılı file bekçisi Osman Güneş’ti.

Osman, geride bıraktığımız hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Derbent maçının kahramanı oldu. Tavşancılspor aldığı bu galibiyet ile ligde kalmayı garantilerken, Osman Güneş haftanın futbolcusu olmuştu.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Genç kaleci Tavşancılspor’daki ortamın diğer kulüplerde pek bulunmadığını ve önümüzdeki sezon da kulübün Süper Amatör Lig’de mücadele edeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Güneş “Sezona iyi başladık. Ancak işlerimizi tam olarak iyi gittiğini söyleyemem. Birçok maçta hak ettiğimiz puanları alamadık ve Play-Off yarışından erken koptuk. Derbent maçını kazanarak ligi amorti ettik. Bu maçı ben değil biz kazandık. O iki gol atılmasa nasıl galip gelebilirsiniz..? Biz iyi bir ekibiz ve ortamımız da herkesi mutlu ediyor. Teknik ekibimize ve takım arkadaşlarıma döktükleri alın terleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.