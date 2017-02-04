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Osman Kaplan vefat etti

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Osman Kaplan vefat etti
İzmit Ayazma Mahallesi Sancak Sokak 5. Ada B.Blok adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Osman Kaplan (70) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Kaplan’ın cenazesi Bayındırlık Ayazma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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