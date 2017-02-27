Osman Pamukoğlu: Bu ülkede kimsenin huzuru yok

HEPAR Kurucusu Osman Pamukoğlu ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konferansı için ilimize geldi. Pamukoğlu “16 Nisan’dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelecek. 16 Nisan’dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayacaklar” dedi.

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kurucusu Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı için ilimize geldi. Luxor Garden Hotel’de gerçekleştirilen konferansa Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Olguntürk, Aydınlar Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Ruhittin Sönmez ve HEPAR’lı gençler geniş katılım sağladı. Konferansta referandum sürecinin yanı sıra Türkiye’nin dünü ve bugünü masaya yatırıldı. Programda konuşan Pamukoğlu, “Bu ülkede aklı başında olan kimsenin huzuru yok. Zihni çalışan herkes bu işlerin böyle gitmeyeceğini düşünüyor. 16 Nisan’dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelecek. 16 Nisan’dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayacaklar” dedi.

İDEAL DEVLET, İDEAL CUMHURİYET

Sözlerine cumhuriyet ve demokrasi tarihini anlatarak başlayan Pamukoğlu, “İnsanoğlu yeryüzüne geldiğinden beri 2 meselenin peşinden koştu. Güvenlik ve adaletin sağlanması. Önce kabileler vardı. Toplu halde yaşıyorlardı. Sonra daha da büyüyerek aşiretle dönüşüm yaşandı. Git gide en son buldukları kurumun adı ise devlet oldu. Devletler tarih boyunca 3 sistem ile yönetildi. Bunlar monarşi, aristokrasi ve Cumhuriyet. Parlamenter sistem. Cumhuriyetlerin var olması 1789 Fransız İhtilali ile başladı. Kral yok, halk var. Halk kendisini yönetenleri seçecek. Bu arada ideal devlet, ideal cumhuriyet için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların en yoğun olduğu yerler ise Antik Yunan’dı. Onlar da kendilerine şu soruyu sordular: İdeal devlet için nasıl bir anayasa olmalı idi. Anayasa onlara göre de toplumsal mutabakat ile olmalıydı. Yüzde 50’nin kabul ettiği bir anayasa biçimi Antik Yunan’da bile yok” diye konuştu.

AVRUPA'NIN ALTI ÜSTÜNE GELDİ

Sözlerine devam eden Pamukoğlu, “Birinci Dünya Harbi denilen ve 20 milyon kişinin öldüğü savaşta biz Balkanları 1778 Rus harbi ile kaybettik. Ruslar Yeşilköy’e kadar geldi. Kafkaslar üzerinden de Erzincan’a kadar geldiler. Onları İngilizler ve Fransızlar durdurdu. Kuzey Afrika’yı, Cezayir’i, Tunus’u 1911’lerde kaybettik. Onlar aslında Osmanlı’nın eyaletleri gibiydi. Balkan savaşlarından sonra büyük harp geldi. Biz kimin yanında harbe gireceğimiz konusunda müterettiddik. Kimse bizimle birlikte savaşa girmek istemiyordu. Sonunda mecbur da kaldık Almanların müttefiki olarak birinci harbe girdik. Bu savaş 6 cephede yapıldı. Bu savaşta Avrupa’nın Balkanların altı üstüne geldi. Burada en çok zihne etki eden muhteşem bir zafer olan Çanakkale’dir. Onların İstanbul’a gelişinin önünü kesmek. Yemen’den itibaren bugün ki sınırlarımıza kadar geri çekildik” dedi.

AKLIMA GELMEMİŞTİR

“Kurtuluş Savaşına bakıldığında bir insan bu kadar sabırlı olabilir” diyen Pamkoğlu,” Sabretmek… Harp Tarihi, Türk Tarihi benim uzmanlık alanım. Ben 16 tane kitap yazdım. Aklıma Mustafa Kemal Atatürk’ü yazayım gelmemiştir. Herşey çok net çünkü çok açık. Ama bu ülkede son yıllarda öyle şeyler oldu ki ben Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitap yazmak zorunda kaldım. İşin içine bütün arşivler ile girdiğinizde. Bu nasıl bir irade, nasıl bir sabır dayanamıyor insan. Sakarya Meydan Muharebesi’ne bakıldığına hayret ediyor insan. İnsanlar aç, susuz. Kısıtlı imkanlar. Çarık yok. Çarık bile çok lüks olmuş. Arşivleri açınca 34 bin asker Eskişehir’de çarpışıyor. Bunun 30 bini firar. Tüfeklerini alıp gittiler. Cephede değiller. 4 bin kişi ile çarpıştık. Eğer böyle anlatılmazsa bu acıları anlamak mümkün değil” dedi.

GÖKTEN VAHİY Mİ GELECEK

Sözlerine devam eden Pamukoğlu,” 90 sene önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları monarşiyi sonlandırıp demokrasiyi getirdi. 16 Nisan’da ki referanduma baktığınızda bir süre şey konuşmanın alemi yok. Halk kendi egemenliğini şeklen meclise veriyormuş gibi yaparken aslında tek kişiye veriyor. Güya kendi seçtiğini zannettiği meclisi tek kişiye veriyor. Denetleme mekanizması kalkmış. Adalet sisteminde de tek adam yapısı. Bundan 5 6 yıl önce bir makale yayınlamıştım. Partinin devleti nasıl kurulur diye. İşler iyi gitmez. Tek bir şahıs bu şeyi kaldıramaz. Terör bitecek diyorlar. Ne olacak ta Terör bitecek. Gökten yıldız mı inecek. Amerika aracı kullanmayı sever. Barzani’de diyor ki barış olacaksa HDP’lileri bırakın diyor. Suriye, Irak Amerika NATO adı ile Rusya’yı Karadeniz’den karşılamak için duruyor. Ne yapacaksınız da terörü bitireceksiniz. Gökten vahiy mi gelecek” dedi.

HAYIR ÇIKMASI LAZIM

“16 Nisan Türkiye için hayatidir” diyen Pamukoğlu,” Bu devletin mensubu olan kadın ve erkekler için de hayatidir. Verilecek karar da hayatidir. Burada vicdanen herkesin rahat olması lazım. Asla yanlışa düşmemesi lazım. Şuan da görünen hayırlar önde görünüyor. Çok fazla açık olmamasına rağmen. Yaşama egemen olay olaylardır, insanlar değil. 50 günde her şey olur. 50 gün var. Çok değişik şeyler ile karşı karşıya gelinebilir. Hayır çıkması lazım. Başka türlü olmaz. Bugün tek dostumuz kalmadı. Katar dışında. Avrupa karşımızda ABD karşımızda, Rusya ile ne olduğu belli değil. Dış borç belli. Biz petrolü olan doğalgazı olan topraklara sahip değiliz. Bu ülkede aklı başında olan kimsenin huzuru yok. Zihni çalışan herşey bu işlerin böyle gitmeyeceğini düşünüyor. 16 Nisan’dan sonra evet de çıksa, hayır da çıksa seçim gelecek. 16 Nisan’dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayacaklar” diyerek sözlerini sonlandırdı. Pamukoğlu’nun konuşmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Serkan BORLAK