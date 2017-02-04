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Osmangazi Köprüsünde kaza: 1 ölü en az 3 yaralı

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Osmangazi Köprüsünde kaza: 1 ölü en az 3 yaralı
Osmangazi Köprüsü'nde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, en az 3 kişi ise yaralandı.

Osmangazi Köprüsü'nde saat 16.00 sıralarında 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, en az 3 kişi yaralandı. Ayrıntılar gelecek...

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