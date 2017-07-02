Oto hırsızları iş başında

Karamürsel Altınkemer Plajına serinlemek için giden vatandaşlar, oto hırsızlarının kurbanı oldu.

5 aracın camını patlatan hırsızlar araç içindeki değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.Karamürsel’de bulunan Altınkemer Plajı dün sabah saatlerinden itibaren doldu taştı. Plaja özel araçları ile gelen ve plaja yakın noktalara araçlarını park eden vatandaşlar ise kötü bir sürpriz ile karşılaştı.

5 ARACIN CAMINI KIRDILAR

Altınkemer Plajında vatandaşların araçlarını park etmesini bekleyen hırsızlar, araç camlarını patlatarak araçta bulunan cüzdan, telefon, elektronik ve diğer değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Araçlarının yanına gelen ve durumu fark eden vatandaşlar hemen polisi aradı. 5 ayrı aracın camını kırarak hırsızlık yapan şahısların yakalanmaları için Karamürsel Emniyet ekipleri çalışma başlattı.