Otobüsçüler KOTO meclis üyesi adayını açıkladı

5 Ekim’de Kocaeli Ticaret Odası’nda yapılacak seçimler öncesinde Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği adına 17. Meslek Komitesi olarak Mehmet Yaşar meclis üyesi adayı olarak açıklandı.

5 Ekim’de Kocaeli Ticaret Odası’nda yapılacak seçimler öncesinde Mustafa Kurt’un başkanlığını yaptığı Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği adına 17. Meslek Komitesi olarak Mehmet Yaşar meclis üyesi adayı olarak açıklandı. Aynı zamanda Halil Baylam ve Sedat Köse’nin 17. Meslek Komitesi olarak meclis üyesi adayı oldukları belirtildi. Genç Kocaeliler Derneği’nde gerçekleştirilen basın açıklamasına Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği Başkanı Mustafa Kurt’un yanı sıra Kocaeli Kulübü Başkanı Bahri Yavuz ve kooperatif temsilcileri katıldı.

KOTO KOCAELİ’NİN MARKASI

Basın açıklamasında bulunan Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği Başkanı Mustafa Kurt, “Kocaeli Ticaret Odası Kocaeli’nin bir markası bizim kooperatiflerimizde odaya bağlı. Bizlerde Mehmet Yaşar arkadaşımızı kooperatifimizi temsilen Kocaeli Ticaret Odası meclisine sokuyoruz. Kocaeli Ticaret Odası’nın büyüklüğüne güveniyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER