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Otobüsle 'sivil polis', sürücü ve muavine ceza yazdırdı

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Otobüsle 'sivil polis', sürücü ve muavine ceza yazdırdı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nin başlattığı sivil trafik uygulaması kapsamında Ankara'dan İzmit'e bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru, sürücü ve muavinin seyir halindeyken 285 lira ceza almasını sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması kapsamında Ankara'dan İzmit'e bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli sivil polis memuru Sedat Kabataş, sürücünün kural hatalarını yol boyu takip etti. İzmit Otogarı'na gelen otobüs girişte trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs sürücüsüne seyir halindeyken emniyet kemeri takmamaktan ve cep telefonuyla konuşmaktan dolayı 190 lira, muavine de emniyet kemeri takmamaktan dolayı 95 lira para cezası kesti. Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi uygulama hakkında yolculara bilgi verdi. Polis memuru Sedat Karataş, "Otobüste bulunmamın sebebi otobüs sürücüsü, yardımcısı ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını konusunda uyarı yapılıp yapılmadığı ve sürücünün trafik kurallarına riyaet edip etmediğini tespit amacıyla otobüse bindim. Birlikte yapmış olduğumuz yolculuk esnasında otobüs sürücüsü ve yardımcısı kural ihlalleri yapmış olup kendisine otgarda bulunan trafik polisince trafik cezası kesildi" dedi. Uygulamayı çok beğendiğini söyleyen yolcu Asuman Yeğin, "Otobüs sürücülerinin yolcuların güvenliği için kurallara uyması gerekiyor. Bindiğimiz otobüste bir sivil trafik memuru hatalarını tespit etmiş. Bu uygulamayı çok başarılı buldum. Umarım bundan sonra yolcu otobüs sürücüleri daha dikkatli olur" diye konuştu.

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