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Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk da yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Nargül Sokak'ta bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Güre’nin (66) kullandığı 41 US 056 plakalı otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören site sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen emniyet güçleri çevre güvenliği alırken, ağır yaralanan Adnan Güre’ye ve araçta bulunan 5 yaşındaki torunu Ayşe Derin T.’ye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adnan Güre yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, torununun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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