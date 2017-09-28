  • BIST 101.218
  • Altın 147,731
  • Dolar 3,5906
  • Euro 4,2159
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 17 °C

Otomobil, direğe çarptı: 2 yaralı

»
Otomobil, direğe çarptı: 2 yaralı
Otomobilin MOBESE direğine çarpması sonucu 2 kişi yarlandı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Şeyda Cadesi'nde İlimtepe yokuşu inişinde virajı alamayan Tanju Aydemir'in yönetimindeki 81 DP 939 plakalı otomobil, yoldan çıkarak MOBESE direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aydemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yanındaki arkadaşı Erhan Ekinci ise Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit'te eylemcilere polis müdahalesi!28 Eylül 2017 Perşembe 08:58
  • Asansörde sıkışarak hayatını kaybetti27 Eylül 2017 Çarşamba 19:06
  • Demir kapı hırsızlarını takip edip yakalattı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:47
  • Duvardan düşüp bacağını kıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
  • 40 yıllık eşini öldürmekten müebbet hapis27 Eylül 2017 Çarşamba 14:27
  • Ölüm rampasında faciadan dönüldü27 Eylül 2017 Çarşamba 14:00
  • Denizde kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu!27 Eylül 2017 Çarşamba 11:09
  • Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine kaza27 Eylül 2017 Çarşamba 10:54
  • Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı27 Eylül 2017 Çarşamba 09:42
  • Üç ayrı kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı27 Eylül 2017 Çarşamba 09:36
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim