Otomobil, direğe çarptı: 2 yaralı

Otomobilin MOBESE direğine çarpması sonucu 2 kişi yarlandı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Şeyda Cadesi'nde İlimtepe yokuşu inişinde virajı alamayan Tanju Aydemir'in yönetimindeki 81 DP 939 plakalı otomobil, yoldan çıkarak MOBESE direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aydemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yanındaki arkadaşı Erhan Ekinci ise Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.