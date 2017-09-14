  • BIST 108.096
  • Altın 147,163
  • Dolar 3,4535
  • Euro 4,1039
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 29 °C

Otomobil panelvan araç ile çarpıştı: 1 yaralı

»
Otomobil panelvan araç ile çarpıştı: 1 yaralı
İzmit D-100 karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde otomobille panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmit D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Z.B idaresindeki 41 BT 846 plakalı otomobil, sağ şeride geçmek isterken Melih Sarıyer idaresinde 81 FK 016 plakalı panelvan tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Melih Sarıyer idaresindeki araç olduğu yerde savruldu. Aynı istikamette ilerleyen Kazım Sever idaresindeki 41 U 2238 plakalı TIR’ın ön tarafına çarparak durabilen panelvan tipi aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Melih Sarıyer ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbeci asker FETÖ itiraflarında bulundu14 Eylül 2017 Perşembe 09:37
  • Kahvehane ile minibüse ateş açtılar14 Eylül 2017 Perşembe 09:24
  • Fetö'cü amiralden ilginç savunma13 Eylül 2017 Çarşamba 16:32
  • Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı13 Eylül 2017 Çarşamba 15:34
  • Serhat Boz davası ertelendi13 Eylül 2017 Çarşamba 13:41
  • 41 plakalı araç TIR'a çarptı; 3 ÖLÜ13 Eylül 2017 Çarşamba 13:07
  • Kucağında bebeğiyle kapkaca uğradı13 Eylül 2017 Çarşamba 09:56
  • Serinlemek için girdiği denizde boğuldu13 Eylül 2017 Çarşamba 09:25
  • Teknede tabancayla intihar etti12 Eylül 2017 Salı 16:07
  • Freni boşalan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı12 Eylül 2017 Salı 16:04
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim