Otomobil panelvan araç ile çarpıştı: 1 yaralı

İzmit D-100 karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde otomobille panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmit D-100 Karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Z.B idaresindeki 41 BT 846 plakalı otomobil, sağ şeride geçmek isterken Melih Sarıyer idaresinde 81 FK 016 plakalı panelvan tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Melih Sarıyer idaresindeki araç olduğu yerde savruldu. Aynı istikamette ilerleyen Kazım Sever idaresindeki 41 U 2238 plakalı TIR’ın ön tarafına çarparak durabilen panelvan tipi aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Melih Sarıyer ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN