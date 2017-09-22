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Otomobil severler Kocaeli’de buluştu

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Otomobil severler Kocaeli’de buluştu
Her ay bir etkinliği bulunan PUNTOTEAM Derneği geçen ayki Çanakkale Şehitlik gezisi ardından Kocaeli’de birçok otomobil severi bir araya getirdi

PUNTOTEAM Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Kocaeli buluşması İzmit'te yapıldı. Marina Sahilde yapılan buluşma; İstanbul, Antalya, Zonguldak ve ev sahibi Kocaelili katılımcılarla birlikte 40 araç ve yaklaşık 60 kişi ile gerçekleşti. Türkiye çapında birçok ilde sosyal medya üzerinden bir araya gelen Punto severler 1yıl içerisinde 600 üyeye ulaştı ve üye iller etkinlik ve çeşitli gezi programlarıyla bir araya gelmeye başladı.

 

ÜYE KAYDI DA YAPILDI

Ev sahipliğini yapan Kocaeli İl Temsilcisi Nihat Namuk ve il dernek üyelerinin hazırladığı etkinlik eşli olarak bayanların da katıldığı bir buluşma oldu. Yaklaşık 40 aracın katıldığı etkinlikte çeşitli illerden gelen üyeler birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Çevredeki Punto sahipleri de etkinliğine katılarak üye işlemleri yapıldı. 

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