Kaza saat 18.00 sıralarında, Gebze Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Olgun idaresindeki 35 AS 8168 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı Olgun, su kanalına indirilen sedye ile iple bağlanarak kurulan merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olgun tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- BIST 106.535
- Altın 146,721
- Dolar 3,4890
- Euro 4,1635
- Kocaeli : 19 °C
- İstanbul : 24 °C
- Sakarya : 19 °C
- Hükümetten çalışan, çalışmayan herkese zam!
- KSO'da seçim tarihi belli oldu
- Otomobil su kanalına düştü
- FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
- Eğitim, tam anlamıyla yap-boza döndü
- Yarımca’da TIR isyanı
- Körfez ve Kandıra'nın aday adayları mülakata çağırıldı
- Korukır mı geliyor?..
- Yıldız: "Dayanacak gücüm kalmamıştı"
- Birlikspor’da kupa hazırlıkları başladı
- Fikret Özcan: Ümit Metin hocam ile her yere giderim
- Başak: Ümit hoca bana sabretmeyi öğretti
- Yönetimden “Sanal Saldırı” açıklaması
- Darıca'da maraton hazırlıkları başladı
- Darıca Bergama’da turu geçmek istiyor
Otomobil su kanalına düştü
Gebze'de yaklaşık 5 yükseklikten su kanalına düşen otumubilin sürücü yaralandı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Otomobil su kanalına düştüGebze'de yaklaşık 5 yükseklikten su kanalına düşen otumubilin sürücü yaralandı.
FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandıKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kazada yaşamını yitiren hamile kadın toprağa verildiKandıra yolu cezaevi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitiren 7 aylık hamile Emine Alan Ambar’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Uyuşturucuya geçit yokİl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim