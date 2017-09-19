Otomobil su kanalına düştü

Gebze'de yaklaşık 5 yükseklikten su kanalına düşen otumubilin sürücü yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Gebze Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Olgun idaresindeki 35 AS 8168 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı Olgun, su kanalına indirilen sedye ile iple bağlanarak kurulan merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olgun tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.