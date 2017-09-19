  • BIST 106.535
  • Altın 146,721
  • Dolar 3,4890
  • Euro 4,1635
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 19 °C

Otomobil su kanalına düştü

»
Otomobil su kanalına düştü
Gebze'de yaklaşık 5 yükseklikten su kanalına düşen otumubilin sürücü yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında, Gebze Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Olgun idaresindeki 35 AS 8168 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı Olgun, su kanalına indirilen sedye ile iple bağlanarak kurulan merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olgun tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamile kadın kazada bebeğini kaybetti17 Eylül 2017 Pazar 16:45
  • 5 yaşındaki çocuk boynu kesilmiş halde bulundu17 Eylül 2017 Pazar 16:19
  • Metruk binalara uyuşturucu baskını17 Eylül 2017 Pazar 12:28
  • Asfalt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı17 Eylül 2017 Pazar 10:29
  • Muhtar ağaçtan düştü16 Eylül 2017 Cumartesi 15:03
  • Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti16 Eylül 2017 Cumartesi 12:49
  • Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı16 Eylül 2017 Cumartesi 10:02
  • Gölcük'te "narko-sokak" uygulaması16 Eylül 2017 Cumartesi 09:56
  • "Hayrettin İmren kafasını duvarlara vuruyordu"16 Eylül 2017 Cumartesi 09:42
  • 17 yaşındaki otizmli Şeyma, kalp krizinden öldü16 Eylül 2017 Cumartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim