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Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı
İzmit’te bulunan bir AVM’nin otoparkında otomobil içinde mahsur kalan bir buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin aracın camını kırması sonucu kurtarıldı.

İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına gelen 41 FM 632 plakalı otomobiliyle gelen sürücü İlyas B. ve eşi araçtan indikten sonra aracın anahtarını bebek koltuğunda oturan 1 buçuk yaşındaki Berat isimli çocuklarının yanına bıraktı. Kapıları kapattıktan sonra kumanda elinde olan Berat, aracın kapılarını kilitledi. Aracın yedek anahtarı da arabanın içinde olduğu için kendi çabaları ile kapıyı açamayan aile durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sürücü camını kırarak kapıları açtı. Yaşadığı korku nedeniyle ağlamaya başlayan Berat bebek annesi tarafından arabadan çıkartılarak sakinleştirildi. İlyas B. ve eşi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Nuri AKÇAHARMAN

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