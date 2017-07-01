Outlet Center İzmit’te ‘Minyatür Evler Sergisi’

Gelişim Atölyesi tarafından hazırlanan Minyatür Evler Sergisi yarın Outlet Center İzmit’te açılıyor. Halka açık ve ücretsiz sergi 16 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçileri bekliyor

Outlet Center İzmit’te 3-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Minyatür Evler Sergisi’nde, çok çeşitli tasarımlarıyla dikkat çeken yaklaşık 20 adet bebek evi halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecek. Küçük yaşamlardan oluşan bu kocaman dünya, çocuklar kadar büyüklerin de çok konuşacağı, oyuncağın kişisel tarihine ilgi duyan herkesi kendine çekecek.

20 ADET BEBEK EVİ

Minyatür Evler Sergisi, boyutları 13x15 cm ile 85x110 cm arasında değişen yaklaşık 20 adet bebek evi içeriyor. Sekiz kişilik bir ekibin yaklaşık 1,5 yılda tamamladığı koleksiyon tamamıyla el yapımı ve her bir parça doğal ölçekteki bir mimari yapıyı modelliyor.

İLGİNÇ MİNYATÜR EVLER

Gelişim Atölyesi tarafından hazırlanan Minyatür Evler Sergisi’nde; Victorian Malikâne, Yeşil Ev, Tudor Stili İngiliz Ev, Georgian Apartman, Bilgi Evi, Orman Evi, Kır Evi, Yemek Evi, Alman Stili Kule Ev, Gotik Ev, Kuyumcu Dükkânı, Minyatür Mutfak, Terzi Odası, Yemek Evi, Yıldızlar Evi, Beyaz Saray, Bodrum Evi, Hollanda Stili Yel değirmeni Kafe, Kır Evi, Orman Evi, Tatil Evi gibi birbirinden ilginç minyatür ev ve bilgi panosu yer almakta.

16 TEMMUZ’A KADAR AÇIK

Outlet Center İzmit’te açık kaldığı süre içerisinde Minyatür Evler Sergisi hakkında sergi görevlileri, ziyaretçilere sergi hakkında bilgiler verebilecek. 16 Temmuz Pazar günü saat 22.00’a kadar açık kalacak olan Minyatür Evler Sergisi halka açık ve ücretsiz.