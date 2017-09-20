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Outlet Center İzmit’te muhteşem bir etkinlik

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Outlet Center İzmit’te muhteşem bir etkinlik
Outlet Center İzmit’te bugün ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan, UfozayTürk Uzay Macera etkinliğinde çocuklar simülasyonla uzay deneyimi yaşayacak.

Uzayın derinliklerine heyecan dolu bir macera sunan UfozayTürk Uzay Macera Etkinliği, çocuklarla Outlet Center İzmit’te buluşuyor. Bugün başlayacak olan etkinlim, 08 Ekim tarihinde sona erecek. Hafta içi günlerde 14.00 - 20.00, hafta sonu günlerde 13.00 - 21.00 saatleri arasında, 4 ila 11 yaş aralığındaki minik ziyaretçilerine uzay yolculuğunun duygusunu yaşatacak olan Outlet Center İzmit, UfozayTürk Uzay Macerası Etkinliği ile çocukların büyük ilgisini çekecek.

UFO’YA BİNİYORLAR

Çocuklara; astronot kostümü, kask ve özel astronot botları giydirilecektir. 8’erli gruplar halinde yaklaşık 6 m çapındaki ve 3,5m yükseklikteki dev UFO’ya binerek, izledikleri simülasyon ile gezegenleri dolaşacaklar. Mars’a ulaştıktan sonra UFO’dan inen çocuklar balon zeminde uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

ÜCRETSİZ ETKİNLİK

Bu esnada aileleri de, çocuklarının simülasyon içindeki anlarını ekranlardan izleyebilecekler. Her seansın yaklaşık yarım saat süreceği etkinlikte güneş sistemindeki tüm gezegenleri dolaşan minikler etkinlik sonunda sertifika da alabilecek. Outlet Center İzmit’te, 4 ila 11 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek olan UfozayTürk Uzay Macera etkinliğine herkes davetli. 

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