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Outlet Center’da Sevgililer Günü’ne özel sürprizler

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Outlet Center’da Sevgililer Günü’ne özel sürprizler
Outlet Center İzmit, Sevgililer Günü alışverişiniz için sayısız seçenek ve outlet fiyatları ile sizi bekliyor.

Sevgililer Günü alışverişleri için; markalı ve uygun fiyatlı ürünlerin satışa sunulduğu Outlet Center İzmit’e gelenler, alışverişin keyfini doyasıya çıkartacak. Outlet Center İzmit; 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan keyifli etkinliklerle, avantajlı alışverişe keyif katacak. Etkinlik kapsamında; çiftlere çiçek dağıtımı yapılırken, merkezi ziyaret eden müşteriler Trio Müzik Grubunun güne uygun romantik şarkılarına eşlik edilebilecek.

 

200’Ü AŞKIN MARKA

Oyuncaklardan cep telefonuna, saatten tablet bilgisayara, mücevherden kozmetiğe, ayakkabıdan tekstile kadar sunduğu geniş ürün yelpazesiyle 200’ü aşkın markanın aynı çatıda buluştuğu Outlet Center İzmit’te, sevgililer; yılın 365 günü olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de hediyelerini fabrika satış fiyatlarıyla alabilecek.

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