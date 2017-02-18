Outlet Kavşağı'na yaya köprüsü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaya ulaşımını sağlamak için Uluslararası Fuar merkezi ile Sanayi Mahallesi arasında köprü inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç ulaşımını rahatlatmak üzere gerçekleştirdiği proje alanlarına yaya köprüleri inşa ediyor. Sakıp Sabancı Kavşağı projesiyle D-100 trafiğini transit hale getiren Büyükşehir Belediyesi proje bölgesinde üç yaya köprüsü oluşturdu. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı Outlet Center Kavşağı’nın devamında Uluslararası Fuar merkezi ile Sanayi Mahallesi arasında da bir yaya köprüsü inşa ediyor.

FUARLARA ULAŞIM SAĞLAYACAK

Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüsünün tabliyesi gece yarısı gerçekleştirilen çalışmayla yerine oturtuldu. Köprünün merdiven çalışmaları devam diyor. Köprüde engelli vatandaşların ulaşımı için iki adet de asansör yer alıyor. Yaya köprüsü özellikle Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Kitap Fuarı, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gibi pek çok organizasyona vatandaşlarını kolay ulaşım sağlamasında etkili olacak.