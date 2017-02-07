Çok kritik bir galibiyete imza atan temsilcimiz ateş hattının üzerine kendini attı. Bu maç yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün sonraya ertelendi. Yomraspor tarafı kendi sahalarını temizlemekten imtina etti ve maçın suni çimde oynanmasını talep etti. Federasyon da Yomra ekibinin isteğine izin verince Sarı Lacivertliler maçı suni çimle kaplı statta oynadı. Maç boyunca çok başarılı bir performans ortaya koyan ekibimiz hak ettiği galibiyeti suni çimden! söke söke aldı.
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Oyun bozar Derince!
Derincespor, zorlu Yomraspordeplasmandan 2-1’lik galibiyet ile döndü.
Etiketler: Derincespor, Yomraspor, taraftar
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