Oyunu "Hayır"lısıyla millet bozacak!

Referandum takviminin belli olması ile birlikte çalışmalara hız veren CHP Kocaeli örgütü adım adım ilçeleri ve mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Geçtiğimiz gün tüm gününü Darıca ilçesinde geçiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar referanduma ilişkin görüşlerini vatandaşlarla paylaşırken taziye ve hasta ziyaretlerini de ihmal etmedi.

TEK ADAM SİSTEMİNE İZİN VERMEYİZ

CHP Darıca ilçe başkanı Yakup Törk ve ilçe yöneticileri ile dernek ziyaretleri gerçekleştiren Akar burada yaptığı konuşma da, ‘Meclis’te sabahlara kadar süren tartışmalarda anayasa değişikliği teklifinin sakıncalarını ayrıntılı bir şekilde anlattıklarını ve paketin geri çekilmesi için direndiklerini söyledi. Boş kağıda imza atarak değişikliğin içeriğini dahi bilmeyen AKP Milletvekillerinin bir kişinin isteğine boyun eğdiğini belirten Akar, Cumhuriyet kazanımlarının ve çok partili demokrasinin sonunu getirecek olan bu Tek Adam Anayasasına karşı vatandaşlarla birlikte ‘Hayır’ diyeceklerini söyledi.

HALKIN TALEBİ DEĞİL

Yapılan araştırmalarda vatandaşların yüzde 65’inin yapılacak olan sistem değişikliği ile hiçbir sorunun değişmeyeceğine inandığını belirten Akar, Türkiye'de halkın yeni anayasa talebi olmadığının altını çizerek "Türkiye birdenbire bir anayasa krizi içine çekildi. Böyle bir anayasal arayışın, talebin, ihtiyacın hanelerde, okullarda, dükkanlarda, fabrikalarda, sokakta ortaya çıktığına tanık olduk mu? Böyle bir milli ihtiyaç mı var, talep mi var? İşsizliği mi çözecek? Terör mü bitecek? Hayır…Peki neden o zaman neden vatandaş buna Evet desin.. Bu dayatma Anayasasına, Meclis’in feshedilerek ülkenin kaderinin bir kişiye devredilmesine vatandaşlarımızın Hayır diyeceği zaten ortadadır ve AKP’nin saldırgan tutumunun da nedeni budur, dedi.

ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Mahalle ve Dernek ziyaretleri sonrası Darıca CHP ilçe örgütü ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Darıcalı Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Akar, Şehidin ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak ameliyat olan eski İlçe Başkanı Salman Köseali’yi de unutmayan Akar, DASİAD'ın kurucu başkanı Ahmet Alemdar'ın evine de taziye ziyaretinde bulundu.