Özalp’e unutulmaz yaş günü

Atalar Emlak Firması'nın sahibi Turan Özalp'e, işyerinde çalışanlar tarafından sürpriz doğum günü hazırlandı.

Körfez'in en eski emlak firmalarından biri olan Atalar Emlak Firması'nın sahibi Turan Özalp'e, iş yerinde vazife yapanlar sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlediler. Düzenlenen sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Turan Özalp, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları teker teker söndürdü. Sevenleri ise ‘İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduğunu dile getiren Turan Özalp, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.