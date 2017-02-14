Özcan Kan çok mutlu

Maçın ilk yarısını da 2-0 önde tamamlayan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nde Serdar attığı 3 golle yıldızlaştı. Galip takımın diğer golü ise Ömer’den geldi.
ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: 4
GEBZE CUMHURİYET AL: 0
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Kadir Yılmaz ***
ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: Mücahit **, Mustafa **, Nurettin **, Tuğra **, Burak *** (Salih **, Osman **, Yunus Emre **, Eray **, Hasan **, Kaan **, Ömer **,Kayra **, Batuhan **)
GEBZE CUMHURİYET AL: Eren ***, Ömer *** Serdar ****, Utku ***, Fırat *** (Mertcan ***, Berkay ***, Ahmet **)
GOLLER: Ömer ve Serdar (3) (Şehit Özcan Kan Fen lisesi)
İLK YARI SKORU: 0-2