Özdemir’den Tarım’a ziyaret

Yrd. Doç Dr. Necmi Cemal Özdemir ve Yangın Uzmanı Fikret Kır, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım’ı makamında ziyaret etti.

İtfaiye personelinin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirten Özdemir, "İtfaiyeciler gece gündüz demeden özverili bir çalışma sergiliyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca Bursa İl Afet Eğitim Merkezi Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip. Bu yapının oluşumunda danışmanlık yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sn.Şerif Barış’ı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası)’nın önemine değinen Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım, İtfaiye Teşkilatının 7/24 göreve hazır olduklarını, canla başla ve zamanla yarışarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladıklarını ifade etti. Tarım “İtfaiye teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedirler. Yangınların yanı sıra, doğal afetlere ve kazalara daha hızlı mücadele edecek şekilde gerekli personel ve araç gereçlerle güçlendirilen itfaiye birimimiz, canla başla görevlerini sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İtfaiye Teşkilatının haftasını kutlarım” dedi.