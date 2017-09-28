Özdemir’den Tarım’la buluştu

Yrd. Doç Dr. Necmi Cemal Özdemir ve Yangın Uzmanı Fikret Kır, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım’ı makamında ziyaret etti

Buluşmada konuşan Cemal Özdemir, itfaiye personelinin gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını dile getirdi. Özdemir, “Bursa İl Afet Eğitim Merkezi Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip. Bu yapının oluşumunda danışmanlık yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış’ı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.