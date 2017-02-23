Özel Bilgi Küpü’nden okul-veli işbirliği

Her hafta bir öğrenci velisi ile ‘Sıra Sende’ etkinliği kapsamında bir araya gelen Bilgi Küpü İlkokulu, okul-veli işbirliğine önem veriyor.

Bilgi Küpü İlkokulu her hafta bir öğrencisinin velisi ile ‘Sıra Sende’ etkinliğinde buluşuyor. Etkinlik 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa kadar olan tüm sınıflarda yapılıyor. Her veli seçtiği bir çalışmayı çocuğunun sınıfında diğer öğrencilerle de paylaşarak ve uygulayarak keyifli vakit geçiriyor.

“BİR ARADA OLMAYI SEVİYORUZ”

Okul Müdürü Çiğdem Horoz, “Okul-veli işbirliği öğrencinin başarısını arttıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımlarının öncelikli amacı okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim-öğretim sürecinde huzurlu, verimli ve mutlu olmasına yardımcı olmaktır. Bu anlamda bizlerde velilerimizle farklı etkinliklerle bir arada olmayı seviyoruz” dedi.