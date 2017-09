Özel çocuklar "perde" diyecek

Profesyonel tiyatro oyuncularından eğitim alan 6 down sendromlu genç, sahneleyecekleri "+1 Farkla Tiyatro" adlı oyunla "perde" demeye hazırlanıyor

1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği ve 21. Yüzyıl Kadın Tiyatrosunun ortaklaşa düzenlediği oyun, kasım ayında sahnelenecek. Down sendromlu gençler, dernek yöneticileriyle 21. Yüzyıl Kadın Tiyatrosu Başkanı Hande Özbay ve sanat yönetmeni Yücel Yeşilyurt'un önderliğinde prova çalışmalarını sürdürüyor. Dernek Başkanı Belgin Abonoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin mart ayında kurulduğunu belirterek, dernek olarak sanatsal etkinliklerle down sendromluları engelli değil, özel birey olduklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda Gölcük'te aktif olarak tiyatro oyunu düzenleyen ve gelen geliri yardım kuruluşlarına bağışlayan 21. Yüzyıl Kadın Tiyatro ekibiyle birleşerek dernek adı altında tiyatro kulübü kurmak istediklerini aktaran Abonoz, tiyatro kulübünde down senduromlu gençlerin aktif rol oynamasını planladıklarını kaydetti.

Abonoz, dernek olarak tiyatro provalarına katılacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız sosyal etkinliklerde bulunarak sanatsal faaliyetlerde yer alacaklar. Bizim amacımız onları hayatın içine katmak ve merkezinde olmalarını sağlamak çünkü destek verildiğinde her şeyi yapabileceklerini görüyoruz. Amacımız bu yönde devam etmek. Bu sebeple ilk adımımız tiyatro kulübü olsun istedik. Ülkemizde bu tür aktivitelere daha fazla yer verilsin istiyoruz. Özellikle down sendromlu bireylerin biraz daha hayatın içine katılması için bütün vatandaşların destek vermesini istiyoruz." 21. Yüzyıl Kadın Tiyatrosu Başkanı Hande Özbay da 2005 yılından beri ev kadınları olarak Gölcük'te tiyatro oyunları düzenlediklerini aktararak, bu sene de "+1 farkla" oyunlarını sergilerken down sendromlu gençleri de aralarına almayı hedflediklerini belirtti. Oyunu 17 kişilik ekiple hazırladıklarını kaydeden Özbay, "Onlarla çalışmak çok güzel. Çok farklı duygular içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onların aramızda olmasından çok mutluyuz." dedi.

"Güzel bi oyun çıkacağına inanıyoruz"

21. Yüzyıl Kadın Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Yücel Yeşilyurt, böyle bir projenin içinde olmanın gurunu yaşadıklarını belirterek, "Down sendromlu bireylerle çalışmak çok keyifli. Biz başta 'Başarabilir miyiz?' demiştik ama şu an okuma provalarımızı yapıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız bize ayak uydurdular. Hanımlarımız da onlara her konuda yardımcı oluyor. Güzel bir oyun çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncular da heycanlı

Down senduromlu oyunculardan 17 yaşındaki Aylin Güzelcik, sahneye çıkacağı için çok heycanlı olduğunu dile getirerek, daha önceden de dans dersi aldığını söyledi. Oyunculardan 20 yaşındaki Özgün Çil de tiyatro oynunda yer alacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bizi izlemeye gelin. Hocalarımı çok seviyorum." dedi. Tiyatro ekibinden ev hanımı Şengül Özel, tiyatroya sosyal proje kapsamında başladıklarına değinerek, "Bu süreçte down sendromlu bireylerle tanıştık. Onlarla bir projeye başlama kararı aldık. Kendileri de çok heycanlılar. Güzel şeyler çıkacağını, öğrenmelerine de zorluk olmayacağını düşünüyorum. Onların heycanına ortak oluyoruz." diye konuştu.