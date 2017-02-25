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Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi , yeni yerinde

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Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi , yeni yerinde
Uzman kadrosu ve kaliteli sağlık hizmet anlayışıyla sektörde öncü olmaya devam eden Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı

9 yıldır Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi No: 6-8 İzmit’te hizmet veren Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, yeni yerine taşındı. Yenilenen ve her geçen gün büyüyen kadrosuyla Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, Körfez Mah. Şehit Rafet Karaca Bulvarı No:50 İzmit  (REAL AVM yanı Kocaeli Tıp Merkezi eski binası) hizmet vermeye devam ediyor.

 

HASTANE PSİKOLOJİSİNDEN UZAKLAŞMAK

Anne-babaların en değerli varlıkları, geleceğin teminatı olan çocukların, doğumdan itibaren sağlıklı yetişmesi, hastalıklardan korunması ve hastalıklarının tedavi edilmesi konusunda önemli misyonu kendine yükleyen Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi,çocukları hastane psikolojisinden uzaklaştırmak için özel olarak dizayn edilen yeni yerinde, alanında uzman kadrosuyla 7/ 24 hizmet vermeye devam ediyor. Nurşah ŞAHİN

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