Özel İlgi, yenilenen yüzüyle hizmete başladı

Uzman kadrosu ve kaliteli sağlık hizmet anlayışıyla sektörde öncü olmaya devam eden Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, 9 yıllık deneyimle yeni yerinde hizmet vermeye başladı

9 yıldır Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi No: 6-8 İzmit’te hizmet veren Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, yeni yerine taşındı. Yenilenen ve her geçen gün büyüyen kadrosuyla Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi, Körfez Mah. Şehit Rafet Karaca Bulvarı No:50 İzmit (REAL AVM yanı Kocaeli Tıp Merkezi eski binası) hizmet vermeye başladı.

“KOCAELİ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yeni hizmet binasında basın açıklaması düzenleyen Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi Genel Müdürü Yaşar Ellialtı ve kurum ortakları Genel Müdür Yusuf Yazıcıoğlu, Uzm. Dr.Hüseyin Aktürk, Uzm. Dr.Yusuf Çalışkol, Uzm. Dr. Özlem Kantaş basın mensuplarına hastane hakkında bilgi verdi. Ellialtı, “Kocaeli halkına ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımızın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım yapmaya devam ediyoruz.Önümüzdeki aylarda dahiliye ve kulak burun boğaz polikliniğimizi de ilave edeceğiz” dedi.

7/24 HİZMET ANLAYIŞI

Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nin yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Ellialtı,” Eski yerimizde 800 metrekare ve 40 sağlık personeli ile hizmet verirken, artık yeni yerimizde 2 bin metrekare alanda personel sayısını artırarak 80 çalışanımızla daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Tıp merkezimiz 7/24 uzman çocuk doktorlarıyla hizmet veren ilk ve tek sağlık kuruluşudur. 2007 yılında arkadaşlarımızla otururken, 7/24 saat hizmet veren bir sağlık kurumu açmaya karar verdik ve Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’ni açtık. Adı gibi ilgi gördü. 1 sene sonra binamızı büyütmek zorunda kaldık. Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi her geçen gün boyundan büyük işlere ve ilkelere imza attı. Çocuğu olan herkes Özel İlgi’den mutlaka geçmiştir. Bizim sektör sürekli olarak gelişmeyi gerektiriyor. Gerek halkımızın ilgisi gerek ise şartlar bizi adım atmaya yöneltti. Kocaeli Tıp Merkezi de bu binadan taşınınca bizde buraya taşınmaya karar verdik. 8 tane uzman doktorumuz ile 24 saat hizmet vereceğiz. ” dedi.

8 UZMAN DOKTOR

3 çocuk hekimiyle yola çıktıklarını şuan 8 uzman doktorla hizmet verdiklerini söyleyen Ellialtı, “Şuan aylık 15 Bin hasta kapasitesiyle çalışıyoruz. Tıp merkezimizde; çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahi, psikologlar, diş, diyetisyen, cildiye, müşahede, laboratuvar, röntgen, ultrason, sünnet gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Yeni binamızın 3’üncü katında ise güzellikle ilgili estetik bölümümüz yer alacak. İlerleyen dönemlerde ihtiyaçlara göre yatırımlarımıza devam edeceğiz. Eski binamızda en büyük sorunumuz otoparktı artık otopark sorunumuz yok. Mekan olarak son derece modern, teknolojik konforlu ve ulaşılabilir bir mekana sahibiz. Halkımızın bize olan güveninden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Nurşah ŞAHİN